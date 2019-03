Politie identificeert 30 jaar na bekentenis van moordenaar stoffelijk overschot van tienermeisje (17) ttr

13 maart 2019

16u49

Bron: Bloomberg, Daily Mail, Metro UK 0 De beruchte seriemoordenaar Ted Bundy, die maar liefst dertig vrouwen om het leven bracht in de Verenigde Staten, bekende vlak voor zijn executie in januari 1989 de moord op de 17-jarige Debra Kent. Nu, dertig jaar na Bundy’s bekentenis, konden speurders via DNA-testen het stoffelijk overschot van het vermoorde tienermeisje identificeren.

Ted Bundy bekende dat hij meer dan dertig vrouwen in zeven verschillende staten om het leven bracht. De politie vermoedde echter dat hij tussen 1974 en 1978 nog veel meer slachtoffers maakte. Vlak voor zijn executie in de gevangenis van Bradford County vertelde de 42-jarige seriemoordenaar dat hij Debra Kent, het 17-jarige meisje dat in november 1974 verdween uit Salt Lake City in Utah, had vermoord.

Kent verdween van een parkeerterrein na een schoolvoorstelling. Ze wilde haar broer oppikken in de buurt van een nabijgelegen skatepark, maar daar kwam het tienermeisje nooit aan. Op de plek waar Kent verdween, vond de politie een sleutel van een set handboeien. De sleutel bleek later te passen op de handboeien die Carol DaRonch omhad toen Bundy haar in zijn auto lokte. DaRonch kon ontsnappen uit de klauwen van de moordenaar en bracht de politie op de hoogte.

Knieschijf

De politie startte onmiddellijk na de bekentenis van Bundy in 1989 een zoekactie. De moordenaar had op een kaart het gebied aangeduid waar hij Kent had begraven. Toen de politie op de bewuste plek zocht, vonden ze enkel een knieschijf. Het lichaam van het vermoorde tienermeisje werd niet gevonden.

Het bot werd door de speurders aan de ouders van Kent gegeven. Maar een wetenschappelijk bewijs dat de gevonden knieschijf van hun verdwenen dochter was, kregen de ouders vreemd genoeg niet.

(Lees hieronder verder.)

DNA-testen

Nu, dertig jaar later, heropenden speurders de zaak naar aanleiding van ‘The Ted Bundy Tapes’, de vierdelige documentaire op Netflix over de seriemoordenaar. Speurders vroegen de knieschijf terug aan de familie Kent en voerden verschillende DNA-testen uit aan the University of North Texas. Uit onderzoek is gebleken dat het bot van Debra Kent is.

“Het is voor de familie een opluchting dat ze eindelijk wetenschappelijk bewijs hebben”, zegt politieagent Shane Alexander. “Het geeft me ontzettend veel voldoening om eindelijk helderheid te brengen in deze zaak”. Toch is lang niet alles opgelost. Zo is niet duidelijk wat er zich precies op de dag van de moord heeft afgespeeld. Daarnaast is het lichaam van de vermoorde tiener nog steeds niet gevonden.

Arrestatie

Een alerte agent ontdekte dat Bundy in een gestolen Volkswagen Beetle rondreed en wilde hem daarvoor arresteren. Na een stevig gevecht moest de moordenaar zich gewonnen geven in 1975 en belandde in de gevangenis.

(Lees hieronder verder)

Bundy werd op 7 juni 1977 overgebracht naar een rechtbank in Aspen in de Amerikaanse staat Colorado voor een hoorzitting. Hij speelde zijn eigen advocaat en bleef lange tijd volhouden dat hij onschuldig was. Hoewel Bundy een van de gevaarlijkste criminele in de gevangenis was, slaagde hij er toch in twee keer te ontsnappen. De eerste keer sprong hij uit een raam en de tweede keer wandelde hij gewoon buiten langs de voordeur.

De moorden op twee kotstudentes en een twaalfjarig meisje in Florida in 1978 deden Bundy de das om na zijn ontsnapping. Margaret Bowman (21) had hij aangevallen met een stuk plank terwijl ze aan het slapen was, daarna wurgde hij haar met een nylon kous. Bij Lisa Levy (20) liet Bundy ook nog een diepe bijtafdruk in de bil achter, een van zijn typische handelsmerken. Kimberly Diane Leach (12) moest van haar lerares een vergeten handtas gaan ophalen. Zeven weken later werd haar stoffelijk overschot gevonden in een varkensschuur.

(Lees hieronder verder.)

In de documentaire op Netflix krijgt de kijker een dieper inzicht in de werkwijze van Bundy, die soms deed alsof hij gewond of gehandicapt was. Doel was uiteraard om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen, zodat hij op een afgelegen plek zijn slag kon slaan. Bij anderen drong hij gewoon de slaapkamer binnen. Het seksuele aspect vormde een belangrijk motief. Zeker twaalf vrouwen onthoofdde hij, sommige hoofden hield hij als trofee in zijn appartement bij.

Op 24 januari 1989 belandde Bundy voor zijn gruweldaden uiteindelijk op de elektrische stoel.

Bekijk ook: