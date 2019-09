Politie houdt Amish-koets aan met bierkrat en ingebouwde gettoblaster Erik Kouwenhoven

21 september 2019

06u29

Bron: AD.nl 1 De politie van Trumbull County, in de Amerikaanse staat Ohio, heeft een koets aangehouden waarvan de inzittenden kort daarvoor waren gevlucht. Ze lieten bierkratten achter en in de achterwand was een gigantisch geluidssysteem ingebouwd.

De Amish is een vredig en gelovig volk dat niet drinkt en geen elektriciteit gebruikt. Joe Dragovich, de plaatsvervangend sheriff van Trumbull County in North Bloomfield was dan ook verbaasd toen hij op straat een verdwaalde Amish-koets vond. Op de bank stond een aangebroken krat bier. Nog merkwaardiger was dat de wagen voorzien was van een enorm, zelfgemaakt geluidssysteem in de achterwand. Dat meldt de zender Fox8.

Toen de politie naderde, sprongen de mannen van de kar en namen de benen, waarschijnlijk omdat ze dronken waren. Om een ​​ongeval te voorkomen, moest de politie eerst voor het paard uitspannen en de kar afslepen. “Ik heb nog nooit eerder een Amish-koets aangehouden”, vertelt de adjunct-sherriff. “Maar er is mij verteld dat het paard zijn weg naar huis zelf vindt en dus lieten we het naar huis lopen.” Helaas stopte het dier bij een oude mijn. De daders zijn nog altijd spoorloos.