Politie Hongkong zet traangas in tegen betogers: 29 mensen opgepakt kv

25 augustus 2019

05u46

Bron: Reuters, ANP 0 In Hongkong zijn betogers vannacht opnieuw slaags geraakt met de veiligheidsdiensten. 29 van hen zijn opgepakt, meldt de politie van de autonome stad binnen China. Onder de arrestanten zijn 19 mannen en 10 vrouwen. Ook de initiatiefnemer van een protestmars van gisteren is volgens de lokale omroep RTHK gearresteerd.

Gisteren waren er de hele dag al schermutselingen. Activisten gooiden met molotovcocktails en stenen in de dichtbevolkte fabriekswijk Kwun Tong. De politie zette op haar beurt traangas in om de betogers uiteen te drijven. Het was voor het eerst in tien dagen dat de politie weer traangas gebruikte. Vanwege de protesten moesten vier metrostations sluiten.

Vandaag worden nog meer demonstraties verwacht.



De protesten, die begonnen naar aanleiding van een ondertussen weer opgeschorte uitleveringswet, zijn geëvolueerd naar een eis voor meer democratie en houden ondertussen al drie maanden aan. Hongkong maakt momenteel de grootste politieke crisis door sinds het land in 1997 van Britse naar Chinese heerschappij overging.

De roep om meer democratie vormt een rechtstreekse uitdaging voor de leiders van de Communistische Partij in Peking, die de protesten maar wat graag de kop zouden indrukken. Op 1 oktober wordt in China de 70ste verjaardag van de Chinese Volksrepubliek gevierd.

De protestbeweging geniet echter nog veel steun: duizenden mensen, waaronder families, advocaten, boekhouders, jongeren en ouderen trekken de straat op om te protesteren tegen de overheid. Ze eisen onder andere een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld, een volledige intrekking van de uitleveringswet en universeel stemrecht. De betogers stellen dat ze vechten tegen de erosie van de “één land, twee systemen”-overeenkomst die een hoge mate van autonomie toekent aan Hongkong.

Sinds het begin van de betogingen in juni werden al meer dan 700 mensen aangehouden.

