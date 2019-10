Politie Hongkong schiet met scherp op 70ste verjaardag Volksrepubliek, betoger zwaargewond

01 oktober 2019

Bij nieuwe betogingen in Hongkong heeft de politie voor het eerst met scherp geschoten. Daarbij is zeker een betoger gewond geraakt door een kogel in de borst, zo melden verschillende media.