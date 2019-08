Politie Hongkong raakt slaags met demonstranten: 36 arrestaties, onder wie kind van twaalf IB

26 augustus 2019

04u18

Bron: ANP, The Guardian 0 De politie in Hongkong heeft zondag 36 arrestaties verricht tijdens een van de zwaarste gevechten tussen betogers en de politie tijdens de al weken durende antiregeringsdemonstraties. De jongste arrestant is twaalf jaar.

De politie vuurde traangas af tegen demonstranten die na een vreedzame mars de straat blokkeerden en bakstenen en molotovcocktails naar de politie gooiden. Voor het eerst vuurde een agent ook een waarschuwingsschot in de lucht af. De Hongkongse krant South China Morning Post meldt dat de politie dit weekend voor het eerst ook waterkanonnen tegen de demonstranten gebruikte. Eerder werden deze alleen gebruikt om barricades van de straat te spoelen. Zaterdag waren er ook al schermutselingen.

Deze ochtend liet de regering van Hongkong via een verklaring weten de demonstranten die geweld gebruiken zwaar te veroordelen. “De escalerende illegale en gewelddadige daden van radicale demonstranten zijn niet alleen schandalig, ze duwen Hongkong ook richting een zeer gevaarlijke situatie.” De regering liet verder weten dat de politie “deze acties strikt zal opvolgen”.



Hongkong maakt momenteel de grootste politieke crisis door sinds het land in 1997 van Britse naar Chinese heerschappij overging. De demonstranten voeren al ruim twee maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen ze dat Lam het veld ruimt.