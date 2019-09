Politie Hongkong mag nu ook wapenstok gebruiken buiten diensturen, ondanks beschuldigingen buitensporig geweld kv

10 september 2019

17u27

Bron: Belga 1 De politie van Hongkong heeft vandaag nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de betogingen in de semi-autonome stad de kop in te drukken. Politieagenten zullen buiten hun diensturen een wapenstok dragen en inwoners kunnen op een WhatsApp-account geweldincidenten melden die niet dringend zijn.

In een gelekte interne memo staat dat de maatregelen kaderen in een ruimere poging om geweld te doen stoppen dat verband houdt met de protestbetogingen, en dat de wapenstokken bestemd zijn voor het uitvoeren van politietaken buiten de diensturen. De lokale nieuwssite HK01 meldde dat de politie 10.000 nieuwe stokken heeft aangeschaft.

Hoofdinspecteur John Tse zei op een persconferentie dat de maatregelen bedoeld waren om de reactietijd te verkorten bij gewelddadige incidenten in de stad, waar voor de veertiende week op rij tegen de regering geprotesteerd wordt. De Hongkongse politie "respecteert de vrijheid van meningsuiting van burgers en hun recht om uiting te geven aan hun zienswijze", aldus Tse, "maar we roepen alle leden van het publiek op zich op vreedzame en rationele wijze te uiten in het belang van de publieke veiligheid".



De betogers protesteerden de voorbije weken niet alleen tegen een ondertussen afgevoerde uitleveringswet, maar eisten ook een onafhankelijk onderzoek naar buitensporig politiegeweld tegen betogers.

Parlementsleden en mensenrechtenwaarnemers vrezen dat de politie niet de gepaste terughoudenheid aan de dag zal leggen, ook al worden agenten in de memo verzocht "niet tot het gebruik van geweld over te gaan tenzij dat strikt noodzakelijk is".

Meer over John Tse

Hongkong