Politie heeft nieuwe informatie over verdwijning Noorse miljonairsvrouw (69) David van der Heeden

28 augustus 2019

11u53

Bron: AD.nl 0 buitenland De politie van Noorwegen komt vandaag met nieuwe informatie rond het onderzoek naar de verdwijning van de 69-jarige miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Voor de zomer meldde de politie ervan uit te gaan dat de Noorse is vermoord en dat een ontvoering, zoals eerder gedacht, in scène is gezet.

De echtgenote van de Noorse investeerder Tom Hagen verdween op 31 oktober uit haar woning in Lørenskog. Het laatste teken van leven was een telefoongesprek dat de vrouw ‘s middags met een familielid had. Sindsdien weet niemand waar zij is. Op dezelfde dag werd in Fjellhamar echter een brief gevonden, waarin een vermeende ontvoerder om 9 miljoen euro losgeld vroeg. Dat bedrag moest worden betaald in de cryptomunt Monero.

Hoewel niet bekend is wat er verder in het briefje stond - de politie hield dat stil - is wel duidelijk dat de kidnapper ernstige bedreigingen uitte als er niet betaald zou worden. De politie verklaarde in juni aan Noorse media, bij monde van inspecteur Tommy Brøske, nieuwe aanwijzingen te hebben. Zo zou duidelijk zijn waar het briefpapier is geproduceerd en is bekend waar het werd verkocht.

Moordzaak

Tijdens een persconferentie begin augustus kon men echter niet zeggen hoever de politie bij het onderzoek naar de verkooppunten was gekomen. “We zijn verder gekomen in het onderzoek dan voor de zomer”, zei Brøske. “We komen daar later op terug.” Wel is duidelijk dat de politie de verdwijning van Hagen als moordzaak behandelt. Bewijs dat de vrouw nog leefde werd, bij contact met de ontvoerder, nooit geleverd.

Dat contact zou overigens slechts enkele keren hebben plaatsgevonden. De laatste keer was op 8 juli, zo meldt de krant Aftonposten. Hoewel de familie ruim 300 dagen na haar vermissing denkt dat Hagen nog leeft, vermoedt de politie, dat de kidnapping in scène is gezet om een moord te verbloemen. De politie sluit echter niet uit dat de vrouw nog leeft, maar zag geen reden om van hun vermoeden af te stappen, aldus Brøske.

Hagens familie is eerder deze week al door de politie geïnformeerd over de nieuwe informatie die tijdens de persconferentie naar buiten wordt gebracht. Tom Hagen verdiende zijn fortuin door te investeren in elektriciteitscentrales en onroerend goed. Met een geschat vermogen van 200 miljoen euro wordt hij tot één van de tweehonderd rijkste mensen in Noorwegen gerekend.