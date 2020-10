Politie heeft handen vol met ‘wandelaars’ die cocaïne zoeken op het strand HR

Bron: Politieteam Walcheren, Provinciale Zeeuwse Courant 198 Nederland De politie uit het Nederlandse Borssele (Zeeland) heeft de handen vol met ‘wandelaars’ op het strand, nadat daar eerder deze week 300 pakketten cocaïne waren aangespoeld. “Uit heel Nederland komen mensen hun geluk beproeven”, meldt de politie.

“Afgelopen dinsdag spoelden er bijna 300 pakketjes met daarin cocaïne aan op het Kaloostrand in Borssele. Voor ons als politie leverderde dit in eerst instantie natuurlijk wat werk op, maar ook in de nasleep is dit te merken”, meldt de politie. “Uit heel Nederland komen er mensen hun geluk beproeven want ja, misschien spoelen er nog wel meer pakketjes aan.”

Zo controleerde de politie vanmiddag twee mannen die meer dan honderd kilometer hadden gereden, “om even een luchtje te komen scheppen”. In hun wagen bleken 30 pakketten cocaïne te liggen. Een van hen werd opgepakt. “Deze gelukzoeker had vandaag pech!”, meldt de politie.



Eerder op de dag werden al zes andere verdachte personen gecontroleerd. Enkele van hen hadden zich verstopt in de duinen, toen de politie aankwam.

15 miljoen euro

De ingetapete pakketjes die dinsdag aanspoelden, wogen telkens ongeveer één kilo en waren gemarkeerd met foto’s van dieren. De gevonden pakketten hadden een straatwaarde van 15 miljoen euro. De politie zegt het strand in de gaten te houden om te kijken of er nog meer aanspoelt.

