Politie haalt 18 mensen uit container in Rotterdam na noodoproep van binnenin

07 september 2018

20u38

De Nederlandse politie heeft in de Rotterdamse Waalhaven achttien mensen uit een container gehaald, nadat er vanuit die container een noodoproep naar 112 was gedaan.

Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht, want die was niet goed aanspreekbaar. De anderen worden ter plekke verzorgd door ambulancepersoneel. Mogelijk gaat het om vluchtelingen.

Het bleek een lastige klus om de container te traceren. De politie moest via zendmasten peilen om te ontdekken waar het telefoontje vandaan kwam. Omdat ook niet duidelijk was wat er was gebeurd en hoe de mensen eraan toe waren, was voor de zekerheid een groot aantal ambulances opgeroepen.



Raadslid Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam heeft naar aanleiding van de aangetroffen vreemdelingen een debat aangevraagd in de gemeenteraad. Hij heeft de indruk dat de toestroom van migranten/verstekelingen weer toeneemt in de regio.

Na medische zorg worden de achttien personen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie van de eenheid Rotterdam. Die zal onderzoek doen naar hun herkomst en achtergronden.