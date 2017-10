Politie geeft ijzingwekkende bodycambeelden tijdens kogelregen in Las Vegas vrij

Joeri Vlemings

12u58

0

rv

Het lijken Hollywoodopnames in Las Vegas, maar het is de pure, huiveringwekkende realiteit van zondagavond aan het Mandalay Bay Hotel op The Strip. De bodycambeelden die de politie van Las Vegas vrijgaf, spreken voor zich. Op de achtergrond hoor je geen voetzoekers, zoals velen dachten/hoopten, maar de automatische vuurwapens van Stephen Paddock, die ijselijk blijven doorratelen. Met de gekende zware balans: 59 doden, meer dan 500 gewonden.