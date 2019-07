Politie geeft beelden vrij van vliegtuigcrash boven Alpen waarbij Belg omkwam: GoPro-camera’s inzittenden filmden alles KVDS

11 juli 2019

15u24

Bron: Reuters, Belga, ANSA, WSVN 1 De Italiaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de botsing tussen een vliegtuig en een helikopter boven de Alpen begin dit jaar. Bij dat ongeval kwamen 7 mensen - waaronder een Belg - om het leven. Twee inzittenden waren met een GoPro-camera de vlucht aan het filmen op het moment van de crash en die beelden tonen wat er op het noodlottige moment gebeurde.

De filmpjes beginnen heel vredig. Ze zijn genomen vanuit de helikopter en tonen de besneeuwde hellingen van de Rutor-gletsjer, in de Italiaanse provincie Aosta, ten noordwesten van Turijn.

Brokstukken

Plots zijn op één van de filmpjes brokstukken te zien en een van de motoren van een vliegtuigje. Daarop begint het beeld te tollen en is te zien dat de persoon die de GoPro draagt, uit de helikopter geslingerd wordt. Tot het beeld ophoudt.





Op de beelden van de andere GoPro is te zien dat de drager vooraan in de heli zit. Ook hier zijn brokstukken te zien en begint het beeld te tollen, tot het afgebroken wordt.

De GoPro’s bleken de crash overleefd te hebben en kwamen aan de oppervlakte toen de sneeuw rond het wrak begon te smelten. Volgens de politie bevestigen de beelden de originele reconstructie die de speurders van de feiten maakten. “De onderkant van het vliegtuig raakte de grote rotor van de helikopter”, aldus Delfino Viglione van de plaatselijke reddingsdiensten.

Volgens Viglione had de helikopter (die skiërs vervoerde) het vliegtuigje (met een vlieginstructeur en twee leerling-piloten aan boord) niet gezien. De politie verklaarde eerder al dat het vliegtuig uit Frankrijk kwam en het Italiaanse luchtruim binnen was gevlogen zonder de Italiaanse luchtverkeersleiding daarvan op de hoogte te brengen.

Berggids

Bij de crash kwamen 7 mensen om. In de helikopter stierven de piloot, een berggids en drie Duitse Skiërs. In het vliegtuig kwamen de piloot en leerling-piloot A.G. (51) uit België om.

2 inzittenden haalden het wel, maar raakten ernstig gewond: een Duitse skiër in de helikopter en een Franse vlieginstructeur in het vliegtuigje. Die laatste werd in verdenking gesteld van doodslag.