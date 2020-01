Politie gebruikt traangas en rubberen kogels om manifestanten uit elkaar te drijven in Hongkong KVE

19 januari 2020

13u22

Bron: Belga 0 De oproerpolitie heeft traangas, pepperspray en rubberen kogels gebruikt tegen manifestanten die waren samengekomen in de commerciële buurt van Hongkong.

De betoging, waaraan tienduizenden mensen deelnamen, verliep grotendeels rustig, maar werd na 90 minuten toch door de politie stopgezet. Volgens de politie gebeurde dat omdat een groep betogers brand had gesticht, straten had afgesloten en politieagenten brutaal had aangevallen. Volgens een journalist van AFP raakten zeker twee agenten gewond aan het gezicht nadat ze met paraplu's werden geslagen. Een onbekend aantal mensen werd gearresteerd.

De vroegere Britse kroonkolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar behoudt een bijzonder statuut met een eigen rechtssysteem. Een half jaar geleden ontstond er protest tegen een omstreden wet, die uitleveringen aan China mogelijk zouden maken. Die wet werd ingetrokken, maar het protest hield aan en verbreedde zich. Demonstranten eisten minder inmenging van China en democratische verkiezingen.