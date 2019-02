Politie forceert doorbraak in 45 jaar oude moord nadat ze laatste dag slachtoffer (11) livetweette KVDS

21 februari 2019

14u55 0 De Amerikaanse politie heeft 45 jaar na de moord op een 11-jarig meisje uit Newport Beach in Californië een verdachte opgepakt. Afgelopen zomer kwam de zaak weer onder de aandacht nadat speurders op de verjaardag van het overlijden van Linda O’Keefe haar laatste dag livetweetten . Ze lieten het dode meisje in realtime het verhaal vertellen, vanuit haar eigen perspectief.

“Hallo. Ik ben Linda O’Keefe. 45 jaar geleden verdween ik in Newport Beach. Ik werd vermoord en mijn lichaam werd gevonden in Back Bay. Mijn moordenaar werd nooit ontmaskerd. Vandaag ga ik jullie mijn verhaal vertellen”, stak het meisje van wal op 6 juli vorig jaar.





In 1973 viel 6 juli op een vrijdag. Het was uitzonderlijk koel, met temperaturen die niet boven de 21 graden uitkwamen. “Om 8 uur loop ik de voordeur van ons huis uit”, gaat ze verder. “Ik weet niet dat het voor het laatst zal zijn. Mijn pianolerares geeft me een lift naar de zomerschool. Het is de eerste keer dat ik in mijn eentje mag gaan van mijn ouders, omdat het maar 800 meter is.” (lees hieronder verder)

“Orchid Avenue. That’s the street I grew up on. It’s a small house, and we’ve lived here most of my life. At 8:00 am, I walk out my front door… and have no idea that it will be the last time. My piano teacher is giving me a ride to summer school.” #LindasStory pic.twitter.com/wts72nzCb1 Newport Beach Police(@ NewportBeachPD) link

Om kwart na acht begint het eerste lesuur en de hele dag door vertelt Linda in tweets over zichzelf en wat ze meemaakt op school. Ze draagt een wit kleedje met blauwe bloemetjes, dat haar moeder zelf heeft genaaid: “Ik heb donkerblauwe tennisschoenen aan en dikke witte enkelsokken. Mijn haar was vroeger korter, maar nu is het lang en bruin en ik draag het in een paardenstaart.”





Als de school rond de middag uit is, besluit Linda haar moeder te bellen en te vragen om haar op te halen, zodat ze niet naar huis moet stappen. Maar haar moeder is bezig met een naaiproject en zegt dat ze toch te voet moet gaan. Het maakt Linda aan het huilen. Als ze op de stoep voor haar school zit en aanstalten maakt om te vertrekken, stopt een turquoise bestelwagen naast haar. (lees hieronder verder)

“Let’s see… What else can I tell you about me?? I’ve always been *really* good at tidying up. Mom says I’m like a ‘little mother’ and always keep my room very neat. Whenever I clean up, I ask her to come see. I like hearing her tell me that I did a good job.” #LindasStory pic.twitter.com/cYfjJEGnX6 Newport Beach Police(@ NewportBeachPD) link

Een jonge vrouw zal later die avond aan de politie vertellen dat ze daar getuige van was. “Het voorste portier aan de kant van de passagier staat open en ik sta ernaast”, twittert Linda. “Jannine zal zich de bestuurder herinneren: een blanke man van midden de 20 of vooraan in de 30.”

“Niemand maakt zich echt zorgen als ik niet meteen thuiskom van school”, gaat ze verder. “Het is een heel andere tijd in 1973 en kinderen kunnen nog urenlang op straat spelen.” Pas rond 16 uur begint haar moeder ongerust te worden. Een uur later start ze met een belronde naar vriendinnetjes om te horen of niemand haar dochter gezien heeft. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Zoekactie

Als Linda’s vader om 17.30 uur thuiskomt van het werk, gaan ze over tot de actie. Met twee wagens beginnen ze rond te rijden in de buurt. Opnieuw zonder resultaat. Om 18.42 uur bellen ze de politie van Newport Beach. De start van een grootschalige zoekactie, waarbij zelfs helikopters worden ingezet. Maar de zon gaat onder en nog altijd is er geen spoor van het meisje. (lees hieronder verder)

“Not all crying is the same, though. The last time I cried-REALLY cried-was a few months ago. We have three cats and one of them died. They told me she had cancer, but I don’t really know what that means. I missed her SO MUCH for weeks and weeks after she was gone.” #LindasStory pic.twitter.com/vBqplB1WWH Newport Beach Police(@ NewportBeachPD) link

Om iets na 23 uur hoort een vrouw in de heuvels boven Back Bay – vlakbij de haven – een vrouw roepen: ‘Stop, je doet me pijn’. “Ze luistert, maar hoort niets meer”; vertelt Linda. “Ze weet niet dat ik vermist ben. Dat ik morgenvroeg dood zal zijn. Dat ik op een paar honderd meter van haar huis gevonden zal worden.” De hele nacht wordt verder gezocht, met steeds meer vrijwilligers.

Kikkers

Om 9.45 uur de volgende morgen wordt Linda bij toeval ontdekt door een natuurliefhebber, die met enkele vrienden op stap is. “De man kijkt in de gracht aan de oostkant van Back Bay Drive”, twittert Linda. “Hij zoekt naar kikkers tussen de lisdodde. In de plaats ziet hij iets kleins en bleeks. Hij ziet mijn hand. Hij gilt en probeert me wakker te maken. Zijn vrienden komen op hem toegelopen. Ze kijken tussen de lisdodde en happen naar adem. Ze weten niet wie ik ben. Maar ze zien het lichaam van een jong meisje in de jurk die mijn moeder maakte. Ik ben gewurgd.” (lees hieronder verder)

“Usually, I ride my bike to school. The ride home is easy, because it’s almost all downhill. But today, I got a ride to school, so no bike. I’m going to call my mom and see if she’ll pick me up, so I don’t have to walk home.” #LindasStory pic.twitter.com/xAouON1DrC Newport Beach Police(@ NewportBeachPD) link

De politie start een moordonderzoek en maakt een robotfoto van de dader, maar de zaak raakt niet opgelost. Op de 45ste verjaardag van haar dood hoopten speurders door het verhaal weer te vertellen toch nog op een doorbraak. Het duurde tot vorige maand eer die er kwam.

Voorlopig wil de politie niet kwijt hoe ze de zaak precies oploste. Maar de speurders zouden vorige maand op een nieuwe piste gestoten zijn, die hen leidde naar een 72-jarige man uit Colorado. Hij woonde ten tijde van de moord in Orange County, waartoe ook Newport Beach behoort. De politie bemachtigde een staal van zijn DNA en dat bleek overeen te komen met DNA dat op Linda gevonden was. Eergisteren pakte de politie hem op in Colorado Springs. (lees hieronder verder)

“But now, 45 yrs later, I have a voice again. And I have something important to say. There is a new lead in my case: a face. A face that comes from DNA that the killer left behind. It’s technology that didn’t exist back in 1973, but it might change everything today.” #LindasStory pic.twitter.com/GsZClKFwPj Newport Beach Police(@ NewportBeachPD) link

Volgens de openbare aanklager van Orange County Todd Spitzer werd na de moord een DNA-staal van de potentiële dader aangetroffen op het lichaam van Linda. Het staal zou in een databank zijn opgeladen, maar niet meteen tot matches geleid hebben. Het bleef wel in het systeem zitten. Vorige maand zou er dan plots een match geweest zijn met een verwant van de verdachte die is opgepakt, suggereert Spitzer.

Ouders

De ouders van Linda mochten het niet meer meemaken. Zij stierven allebei zonder ooit te weten wie verantwoordelijk was voor de dood van hun dochter. De twee zussen van Linda zijn er wel nog. Zij werden tijdens het onderzoek van dichtbij op de hoogte gehouden.

