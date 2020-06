Politie focust bij zoektocht naar getuigen op Kosovaarse ex-vriendin die samen met Duitse verdachte in Praia da Luz verbleef AW

05 juni 2020

07u16

Bron: Daily Mail, RTL 0 Nog maar twee dagen geleden maakten speurders bekend dat ze “een verdachte hebben en een onderzoek voeren in het dossier-McCann”. Daarbij deden ze een oproep naar getuigen. Zelf zouden de Britse speurders inmiddels één kroongetuige op het oog hebben: een Kosovaarse die vlak voordat Maddie McCann verdween, het minderjarige vriendinnetje van de Duitse verdachte was.

De speurders hopen de vrouw snel op te kunnen sporen. Ze zou een tijdlang samen met verdachte Christian Brückner verbleven hebben op een aftandse boerderij, op 3,2 kilometer van het complex waar Maddie verdwenen is. Vermoedelijk verliet ze die woonplaats en het vakantieoord vlak voor de verdwijning. Brückner bleef in Praia da Luz, maar zegde zijn huurcontract voor de boerderij wel op. Hij zou vanaf dan hebben rondgetrokken in zijn VW-busje.



De tip over het Kosovaarse meisje dat “eruit zag alsof ze minderjarig was", komt van een oude buurman van Brückner. Geen buurman in het Portugese Praia da Luz, maar wel eentje in Duitsland. Christian Brückner verbleef tussen 1995 en 2007 met tussenpozen in Portugal. Volgens de Duitse buurman woonde de verdachte ook een tijdje in Braunschweig, vlakbij Hannover. “Met kleine kinderen heb ik hem nooit gezien, maar hij had wel een minderjarige vriendin uit Kosovo meegebracht. En hij werd steeds agressiever", aldus de getuige aan de Duitse commerciële televisiezender RTL. “Totdat ik hoorde dat hij met het meisje naar Portugal of Spanje was vertrokken."



Volgens de Britse tabloid The Daily Mail wordt dat meisje nu ook gezocht door de Britse speurders, omdat ze een belangrijke getuige kan zijn.