Politie evalueert resultaat van graafwerken in Hannover in zaak-Maddie McCann kg

30 juli 2020

17u01

Bron: Belga 3 In het onderzoek naar de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann dertien jaar geleden evalueert de politie de resultaten van de graafwerken in een volkstuin aan de stadsrand van Hannover. Of er bij de tweedaagse politieoperatie iets gevonden is, zei de woordvoerster van het parket van Braunschweig, Julia Meyer, niet.

Politieagenten kamden het terrein met een graafmachine, spaden en harken uit. Dinsdag werden de funderingen blootgelegd van wat mogelijk een tuinhuis was. Een speurhond werd in een holle ruimte onder de vloerplaat ingezet, die door sommige Duitse media omschreven als een “kelder”.

Het parket van Braunschweig wou bij het begin van de operatie enkel bevestigen dat de graafwerken verband hielden met het onderzoek tegen de 43-jarige Duitser Christian Brückner wegens moord.

Christian Brückner

De destijds 3-jarige Maddie was in 2007 met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz, toen ze spoorloos verdween uit het huis waar ze met haar ouders verbleef. De ouders zaten op het tijdstip van de verdwijning wat verderop met Britse vrienden te dineren. Brückner, die op dat tijdstip ook in de regio verbleef, zou het meisje ontvoerd kunnen hebben. De speurders gaan ervan uit dat het kind dood is.

Na de verdwijning van Madeleine leefde de verdachte in Hannover, volgens mediaberichten in een minibus, en werkte hij in een atelier niet ver van de tuin die nu doorzocht werd. De verdachte zit momenteel in Kiel in de gevangenis wegens andere misdrijven.

