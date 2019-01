Politie evacueert verscheidene gerechtsgebouwen in Duitsland na bommeldingen KVDS

11 januari 2019

12u15

Bron: Reuters, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 0 De politie in Duitsland heeft verscheidene gerechtsgebouwen ontruimd na bommeldingen. Het zou onder meer gaan om gebouwen in Kiel, Ertfurt en Magdeburg, zo meldt de krant Hannoversche Allgemeine Zeitung. De politie van Westhessen meldt dan weer dat ze een gerechtsgebouw doorzoekt in Wiesbaden en de politie van Brandenburg deed hetzelfde in Potsdam.

In Wiesbaden werd de melding gedaan via e-mail, volgens de politie. Er was sprake van een mogelijk “gevaarlijk object” in het gerechtsgebouw. Omdat de autoriteiten geen risico’s wilden nemen, werden het gerechtsgebouw en enkele gebouwen in de onmiddellijke omgeving ontruimd. Momenteel vindt een zoekactie plaats en daarbij worden honden gebruikt. (lees hieronder verder)

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen ist der Bereich um das #Justizzentrum sowie die Zufahrtsstraßen zur #MainzerStraße gesperrt.

⚠️ In diesem Zusammenhang kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen.



Unsere PM: https://t.co/y7zB6tKyOJ#Landgericht #Wiesbaden pic.twitter.com/xgws4RMbfu Polizei Westhessen(@ Polizei_WH) link

In Potsdam is de zoekactie intussen afgelopen. Volgens de politie kwam een melding binnen dat daar vandaag een bom zou afgaan, maar er werd niets gevonden. Het onderzoek gaat wel verder.





De bommeldingen in Ertfurt en Magdeburg werden net als die in Wiesbaden via e-mail gedaan, volgens de Hannoversche Allgemeine Zeitung. In Kiel ging het om een vergelijkbare dreiging. Daar wordt het gerechtsgebouw intussen ook doorzocht met honden.

Das Gebäude wurde mittlerweile vollständig geräumt. Weitere Ermittlungen laufen. Für die Absuche sind Diensthunde im Einsatz. #Justizzentrum #Potsdam Polizei Brandenburg(@ PolizeiBB) link