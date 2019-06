Politie en vrijwilligers concentreren zich op gebied rond Cape Byron om vermiste Théo terug te vinden IB

18 juni 2019

05u54

Bron: Sydney Morning Herald 2 In Cape Byron, de kuststreek ten oosten van het Australische stadje Byron Bay, waar de Belgische backpacker Théo Hayez eind vorige maand verdween, is de politie samen met tientallen vrijwilligers al de hele dag bezig met de zoektocht naar sporen van de vermiste jongen. Dichtbegroeide bosgebieden rotsachtige kustgebieden worden minutieus uitgekamd, voorlopig nog zonder resultaat.

De focus van de zoektocht ligt op het vinden van Théo's smartphone, een paarse telefoon van het merk Oppo, maar elk spoor kan cruciaal zijn. “We weten van de telefoon af... maar we limiteren ons niet tot het vinden van die gsm", zegt inspecteur Matt Kehoe. “We zoeken naar sporen van bewijs: alles wat ons naar Théo kan leiden, is goed.”

Volgens de inspecteur nemen vandaag zo'n 35 man van de State Emergency Services deel aan de zoektocht, samen met een legertje van twintig tot dertig ‘gewone’ vrijwilligers. De groep wordt door 15 politieagenten geleid. De speurders gaan schouder aan schouder op handen en voeten door de dichtbegroeide bossen, om maar geen spoor te missen. Voorlopig hebben de inspanningen nog geen resultaat opgeleverd.

Théo Hayez uit Overijse verdween eind mei in Byron Bay in de Australische staat New South Wales. Het stadje, zo’n 150 kilometer ten zuiden van Brisbane (Queensland), heeft ongeveer 9.000 inwoners maar is wel een populaire trekpleister onder backpackers en een hotspot voor surfers. Het is een smeltkroes van culturen en nationaliteiten, met een bruisend nachtleven dat niet moet onderdoen voor grootsteden als Sydney en Brisbane.

Surfmekka

Het surfmekka heeft kilometers aan uitgestrekte stranden en wordt, met Cape Byron als meest oostelijke punt van het Australische vasteland, langs alle kanten omgeven door drassig bushland en moerassen. Allemaal factoren die de zoektocht voor de politie er niet makkelijker op maken.

Het is in deze omstandigheden dat Théo eind mei verdween. Hij werd voor het laatst gezien toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer. Hayez kwam eind vorig jaar in Australië aan en zou begin juni naar België terugkeren.