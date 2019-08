Politie en actievoerders spelen kat-en-muisspel in Hongkong FVI

17 augustus 2019

14u48

Bron: Belga 2 Het is zaterdagavond onrustig in de straten van Hongkong, waar opnieuw actie wordt gevoerd voor democratische hervormingen. Nadat nieuwe protesten eerst vreedzaam leken te verlopen, zijn actievoerders en ordetroepen opnieuw in een kat-en-muisspel verwikkeld geraakt. Van nieuw geweld is voorlopig nog geen sprake.

Hongkong beleeft zijn elfde weekend van protesten. Honderdduizenden mensen trokken zaterdag de straat op, de leiders van de manifestaties hopen zondag minstens 1 miljoen mensen te kunnen mobiliseren.

Zaterdagavond loopt de spanning in Hongkong weer op. Vooral in de omgeving van een politiekantoor in het district Mong Kok is het onrustig. Actievoerders gooien er eieren naar de politie en beschijnen de agenten met laserstralen.

Intussen roept de Europese Unie op tot kalmte. In een zaterdag gepubliceerde verklaring zegt Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini dat terughoudendheid cruciaal is. Ze betreurt de "gewelddadige incidenten" van de afgelopen dagen en weken en roept op tot de-escalatie.

