Politie drijft pro-Koerdische betoging uiteen in Keulen, opstootjes in Amsterdam

27 januari 2018

Deze namiddag werd een betoging van Koerden in de Duitse stad Keulen door de politie stopgezet. De Koerden betoogden tegen het Turkse offensief in Syrië. Aanleiding van de stopzetting was het gebruik van verboden symbolen van de Koerdische Arbeiderspartij.