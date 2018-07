Politie drijft Iraakse manifestanten uiteen RPM

15 juli 2018

16u07

Bron: Belga 0 De Iraakse veiligheidstroepen hebben vandaag verschillende betogingen in de zuidelijke provincie Basra uiteengedreven. Die is het epicentrum van het sociaal protest in het land, dat al een week aan de gang is.

Voor de zevende dag op rij trokken de manifestanten in de provincie Basra vandaag de straat op om een betere openbare dienstverlening te eisen, en meer jobs in de oliesector. Het land telt talloze olievelden die worden geëxploiteerd door grote internationale bedrijven.

De politie zette traangas in voor de betogers die het gebouw van de provincieraad wilden bestormen. Andere demonstranten die een olieveld wilden binnendringen, werden teruggedrongen door de politie na opstootjes waarbij verschillende gewonden vielen. De autoriteiten hebben ook veiligheidstroepen ingezet om olievelden en faciliteiten in de regio te beschermen. Ondanks de protesten ligt de olieproductie van Irak op een normaal niveau, heeft een regeringswoordvoerder gezegd. (lees hieronder verder)

40 gewonden en 3 doden

In de provincies Najaf, Karbala en Dhi Qar kwam het tot confrontaties waarbij tientallen betogers en politieagenten gewond geraakten. In provinciehoofdstad Nasiriya ging het volgens een overheidsbron om 15 gewonden onder de betogers en 25 onder de politieagenten. Vrijdagnacht kwamen twee personen om het leven in de provincie Maysan, aan de grens met Iran.

Op de eerste dag van de betoging, 8 juli, stierf al eerder een betoger in de stad Basra in de gelijknamige provincie. Zijn dood diepte de onvrede nog verder uit. Er kwamen meer en meer betogingen in de stad en de provincie, en daarna ook in andere provincies.

In een poging de protesten in te dammen, kondigde de Iraakse premier Haider al-Abadi zaterdag 3 miljard dollar extra middelen aan voor de provincie Basra. Ook beloofde hij investeringen in woningen, scholen en openbare diensten. De hoogste sjiitische geestelijke autoriteit in Irak, ayatollah Ali Sistani, heeft vrijdag zijn steun betuigd aan de manifestanten, maar riep hen tegelijk op om chaos en vernielingen te vermijden.