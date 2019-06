Politie dreigt te schieten op jong gezin nadat vierjarige “pop stal in winkel” SPS

17 juni 2019

09u47

Bron: Belga 3 Claire Gallego, de burgemeester van Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona, heeft haar excuses aangeboden nadat er een video was opgedoken waarin een gezin met jonge kinderen op een gewelddadige manier wordt opgepakt.

De arrestatie vond eind mei plaats op een parking in Phoenix. Op beelden is te zien hoe de agenten de familie bevelen om uit het voertuig te stappen. De agenten roepen en schelden en dreigen ermee het vuur te openen. De vader van de familie krijgt klappen terwijl hij geboeid is. Reden van het politieoptreden: een vierjarig kind zou een pop hebben meegenomen uit een winkel.

"Net zoals vele anderen, ben ik gedegouteerd door wat ik in de video heb gezien over de interactie van de politie van Phoenix met de familie en de jonge kinderen", verklaarde burgemeester Claire Gallego in een mededeling die gepubliceerd is op Twitter. Het gedrag van de agenten is "niet gepast" en "duidelijk niet professioneel". "Er is geen enkele situatie waarin dit gedrag aanvaardbaar zou zijn.”

Volgens lokale zender ABC zal de familie juridische stappen zetten en eist ze 10 miljoen dollar van het bestuur van Phoenix.

My statement on the May 27th Phoenix Police incident: pic.twitter.com/1mYHQQbhWv Mayor Kate Gallego(@ MayorGallego) link