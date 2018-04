Politie doorzoekt afvalcontainer na vondst babylijkje op balkon JM

09 april 2018

17u48

Bron: ANP 1 De Nederlandse politie startte maandag een onderzoek op de stortplaats van Schiedam nadat zaterdagnamiddag een babylijkje in de stad gevonden werd. Het lijkje werd gevonden op een balkon van een appartement en door de politie meteen overgebracht naar de wetsdokter. De ouders van het overleden kind zijn nog steeds spoorloos.

De Nederlandse politie heeft maandag op een stortplaats in Schiedam de inhoud van een afval container doorzocht na de vondst van een dode baby zaterdag in de stad. Het sporenonderzoek is volop aan de gang om de ouders van het kind zo snel mogelijk te vinden.

Sporenonderzoek

Het gaat om de ondergrondse vuilcontainer die zaterdag is meegenomen na de vondst van de dode baby. Op de stortplaats is gezocht naar sporen die kunnen leiden naar de ouders van het kindje.

De politie heeft een autopsie laten uitvoeren op het lichaam van de baby. Ook DNA-onderzoek maakt deel uit van de speurtocht, die nog steeds aan de gang is. De politie heeft nog geen resultaten van de autopsie vrijgegeven en deelt evenmin het geslacht van het overleden kind mee.

Spoorloze ouders

Bewoners van een flatwoning in Schiedam vonden zaterdagmiddag de stoffelijke resten van de baby op hun balkon. Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden en hoe het op het balkon van de mensen terecht kwam.

De politie deed eerder het dringende verzoek aan de ouders zich te melden. De politie maakt zich vooral zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig.