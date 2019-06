Politie Detroit waarschuwt prostituees voor seriemoordenaar: al drie doden Kees Graafland

06 juni 2019

08u11

Bron: AD.nl 0 Prostituees in de Amerikaanse stad Detroit moeten op hun tellen passen, vooral de vijftigers onder hen. Dat zei de lokale politie vandaag, nadat zij naar eigen zeggen zeer waarschijnlijk een seriemoordenaar op het spoor is gekomen.

Volgens politiechef James Craig heeft de ‘seriemoordenaar en verkrachter’ het op prostituees uit Oost-Detroit gemunt. Hij belooft ze geld en lokt ze naar leegstaande woningen. “We willen alle sekswerkers waarschuwen en zeggen op te passen, vooral zij die weleens in lege huizen werken.” Hij deed een publieke oproep aan getuigen zich te melden met informatie. “We willen je niet arresteren, we willen je beschermen.”



De politie kwam de waarschijnlijke seriemoordenaar op het spoor toen vandaag het naakte lichaam van een derde dode vrouw werd aangetroffen in een leegstaande woning. Voor die tijd werd volgens Craig nog niet gedacht aan de mogelijkheid van iemand die het op prostituees heeft gemunt.



De eerste dode vrouw (52) was blank werd op 19 maart gevonden. Volgens de politiechef leek zij te zijn overleden aan een overdosis, maar na nader onderzoek bleek zij door geweld om het leven te zijn gekomen. Een tweede slachtoffer - een zwarte vrouw van 53 - werd op 24 mei aangetroffen en gelinkt aan de andere zaak, net als de dode vrouw van vanochtend. Van de laatste vrouw konden nog geen leeftijd en ras worden vastgesteld, omdat haar lichaam te erg was toegetakeld. “We geloven dat de moordzaken met elkaar in verband staan... We hebben nog geen signalement van een verdachte.”