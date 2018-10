Politie dacht dat Claire (30) uit het leven was gestapt, 6 jaar later werpt DNA-spoor nieuw licht op de zaak TTR

07 oktober 2018

09u43

Bron: BBC 1 De Britse Pat en Ray Martin uit Nottinghamshire kregen in 2012 te horen dat hun dochter Claire (30), die samen met haar man Diëgo en pasgeboren zoontje in Italië woonde, uit het leven was gestapt. Volgens de ouders van Claire had hun dochter geen zelfmoord gepleegd, maar de Italiaanse politie bleef volhouden dat daarover geen twijfel mogelijk was. Nu, zes jaar later, werd de zaak heropend en wijst alles erop dat Claire werd vermoord.

In maart 2012 werd Claire Martin vlak bij de voordeur van haar woning aangetroffen met meerdere steekwonden. Naast haar vonden de onderzoekers een met bloed bevlekt keukenmes. De Italiaanse politie beschouwde de plotse dood van de vrouw aanvankelijk als moord, maar na vijftien maanden werd de zaak gesloten. Volgens de onderzoekers leed Claire aan een postnatale depressie en wees alles erop dat ze uit het leven was gestapt.

Voor Pat en Ray Martin uit Nottinghamshire kwam de dood van hun dochter als een donderslag bij heldere hemel. Ze herinneren het telefoontje dat ze in 2012 kregen nog alsof het gisteren was. “We werden wakker gebeld door Diego die zei dat we snel naar Italië moesten komen. Onze dochter Claire was dood”, vertelt Ray aan BBC. Niet veel later reisden Pat en Ray naar Italië, waar speurders hen vertelden dat hun dochter zichzelf had neergestoken.

“Fysiek onmogelijk”

Het ongeloof bij het Britse koppel was groot. Hun dochter Claire leek immers perfect gelukkig met haar leven in Italië. De ouders drongen er bij de Italiaanse autoriteiten op aan om de zaak verder te onderzoeken, maar de politie hield vol dat er geen sprake was van moord. Toch bleven Pat en Ray volhouden dat de speurders de zaak moesten heropenen.

Ook de Britse dr. Stuart Hamilton, patholoog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Tony Blockley, een intussen gepensioneerd rechercheur, deelden dezelfde mening als de ouders van Claire. Volgens hen waren er genoeg aanwijzingen dat de jonge moeder niet uit het leven was gestapt. “Als ik de autopsie toen had uitgevoerd, dan zou ik de speurders zeggen dat ze snel de moordenaar moesten zoeken”, zo zei Hamilton eerder.

“Het is fysiek onmogelijk dat iemand zich op deze manier verwondt. Jezelf tien keer met een mes in de nek steken, is erg onwaarschijnlijk”, verklaarde Blockley. “Volgens de Italiaanse speurders had de vrouw geen duidelijke verwondingen aan de handen of onderarmen, waaruit ze concludeerden dat ze niet werd aangevallen. Maar als iemand het slachtoffer onverwachts overmeesterde, dan is het mogelijk dat het slachtoffer zich niet kon verdedigen."

Nieuw bewijsmateriaal

Zes jaar lang hebben de ouders van Claire erop aangedrongen bij de Italiaanse autoriteiten om de dood van hun dochter opnieuw te onderzoeken. In 2014 werd dat verzoek nog afgewezen, maar nu kreeg het koppel via hun Italiaanse advocaat te horen dat de politie de zaak intussen heeft heropend en nieuw bewijsmateriaal heeft gevonden.

“Onze dochter werd opgegraven en er werd een nieuwe autopsie uitgevoerd. Er werden vezels van huid en haar gevonden onder haar nagels. Onderzoekers voeren nu testen uit om het DNA te achterhalen. Ik geloof oprecht dat er 50% kans is dat ze een match zullen vinden, maar voorlopig is het afwachten”, zegt Pat aan BBC.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

