Politie Costa Rica valt binnen in aartsbisdom: “We zoeken pertinente bewijzen dat priesters minderjarigen misbruikt hebben” SVM

07 maart 2019

20u10

Bron: Belga 0 De politie van Costa Rica is vandaag binnengevallen bij het aartsbisdom en de kerkelijke rechtbank van San José, in het kader van een onderzoek naar misbruik van minderjarigen door priesters. Dat meldt het parket. De speurders waren op zoek naar “pertinente bewijzen” tegen twee priesters.

Mauricio Viquez wordt beschuldigd van verkrachting en is vorige week door de Kerk ontheven uit zijn functie. Tegen de man lopen zeker negen aanklachten voor seksueel misbruik van minderjarigen. Tegen Manuel Antonio Guevara loopt een onderzoek voor seksueel misbruik van een minderjarige. Hij heeft zijn post in Santo Domingo, ten noorden van San José, al moeten verlaten. De Kerk in het Centraal-Amerikaanse land heeft nog niet gereageerd op deze ontwikkelingen.

In verschillende landen wordt de Kerk geconfronteerd met verhalen over seksueel misbruik van minderjarigen. Eind februari werd de toenmalige nummer drie van het Vaticaan, George Pell, nog veroordeeld voor kindermisbruik.