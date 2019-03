Politie Californië onderzoekt poging tot brandstichting in moskee, dader verwijst naar aanslag in Nieuw-Zeeland



Bron: Reuters, NBC San Diego 0 De politie van Escondido, ten noorden van San Diego in de Amerikaanse staat Californië, is samen met de brandweer en de FBI bezig met een onderzoek naar brandstichting bij de lokale Dar-ul-Arqam-moskee, nadat aanwezigen rond kwart over drie ’s nachts plots een brandgeur roken en buiten inderdaad een beginnende brand ontdekten. Dat melden lokale media.

Het lukte de aanwezigen om de brand zelf te doven, maar de opgeroepen politie merkte bij aankomst wel meteen haatdragende graffiti op, die gespoten was op de oprit van het islamitisch centrum. In de tekst werd verwezen werd naar de aanslag in Christchurch afgelopen week, waarbij vijftig mensen om het leven kwamen nadat een Australische rechts-extremist tijdens het vrijdaggebed het vuur opende in twee moskeeën. De politie heeft de precieze inhoud van de boodschap niet vrijgegeven.

Vuurversneller

Na de aanval werd het ochtendgebed in de Dar-ul-Arqam-moskee afgelast, aangezien de politie en brandweer nog bezig waren met onderzoek ter plekke. Volgens de politie, die het misdrijf als brandstichting én haatmisdrijf behandelt, lijkt het erop dat er een chemische vuurversneller gebruikt is om het vuur aan te steken en snel te laten verspreiden. Tot zover zijn er nog geen verdachten gearresteerd.

“Iedereen is gespannen”, zegt Yusef Miller, woordvoerder van de islamitische gemeenschap in Escondido. “Toen bleek dat er een verwijzing was naar Nieuw-Zeeland heeft dat heel veel mensen angst aangejaagd.” De man raadt alle moslims in de regio aan om extra voorzichtig en waakzaam te zijn.

