Politie blundert: onschuldige journalist opgepakt voor vliegtuigkaping van 34 jaar geleden SVM

24 september 2019

10u48

Bron: Belga 1 Een 65-jarige Libanees die vorige week opgepakt werd in Griekenland op verdenking van de kaping van een TWA-vlucht meer dan dertig jaar geleden blijkt onschuldig te zijn. Het gaat om een persoonsverwarring. De man is weer op vrije voeten, meldt de Griekse politie.

De man was met een cruiseschip op vakantie op het Griekse eiland Mykonos en stond op het punt om terug te keren naar Turkije toen zijn naam ontdekt werd door de autoriteiten. Donderdag arresteerde de politie hem voor zijn vermeende aandeel bij de kaping van TWA-vlucht 847 in juni 1985.

Tegen de man waren twee Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd door Duitsland. Na de uitwisseling van informatie tussen de Griekse en Duitse autoriteiten bleek echter dat de opgepakt man niet de gezochte terrorist is. Het gaat om een Libanese journalist met dezelfde naam, hij is intussen weer op vrije voeten. Meteen na zijn arrestatie waren al twijfels ontstaan over het feit dat een internationaal gezochte terrorist onder zijn eigen naam zou reizen.

TWA-vlucht 847 werd met 153 passagiers en acht bemanningsleden aan boord op weg van Athene naar Rome gekaapt door twee mannen die lid waren van Hezbollah. Het vliegtuig werd dagenlang gebruikt om te reizen tussen Beiroet en Algiers. Een van de passagiers, een duiker bij het Amerikaanse marinierskorps, werd gedood tijdens een stop in Beiroet. Alle andere passagiers en bemanningsleden werden tijdens wekenlange intense onderhandelingen met tussenpozen vrijgelaten.