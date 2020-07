Politie bevrijdt ontvoerde man in Amsterdam jv

19 juli 2020

15u15

Bron: ANP 0 Een man is zaterdagmiddag in Amsterdam-West ontvoerd en gegijzeld. De politie heeft de man weten te bevrijden. Zes verdachten zijn aangehouden, meldt de politie.

Agenten kregen in de nacht van zaterdag twee auto's in het vizier. Een arrestatieteam wist een daarvan klem te rijden op de Marnixstraat, waarbij het ontvoerde slachtoffer kon worden bevrijd en drie verdachten konden worden aangehouden. De tweede auto werd ter hoogte van het politiebureau Lijnbaansgracht klemgereden. Hier werden nog eens drie verdachten aangehouden.

Het slachtoffer hoefde zich volgens de politie niet onder medische behandeling te stellen. De zes verdachten zitten nog vast. Naar het motief en de betrokkenheid van de zes wordt nog onderzoek gedaan.

In verband met de ontvoering was er zaterdag ook een incident in Brabant. De politie kan daar verder nog niks over vertellen, aangezien de zes verdachten in beperkingen zitten. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie is hierbij terughoudend in de woordvoering.

In de Marnixstraat kwam overigens een omstander zich met de kwestie bemoeien. Volgens de politie had die geen idee wat er aan de hand was. "Het werd hem snel duidelijk dat hij iets deed dat zeer ongewenst was", aldus de politie.