Politie bevestigt: vuurwerk fatale flatbrand in Arnhem was op bank gelegd

02 januari 2020

10u16

Bron: ANP, AD.nl 16 Vuurwerk dat op een gedumpte bank in de hal was gelegd, is de oorzaak van de brand in de nieuwjaarsnacht in Arnhem die een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje het leven heeft gekost. Dat bevestigde de Nederlandse politie.

Daarbij zijn diverse getuigen gehoord en zijn camerabeelden bekeken. De lezing is dat de bank na enige tijd is gaan branden nadat het vuurwerk erop was gelegd. “Door toestromend zuurstof ontstond na korte tijd een grote brand met desastreuze gevolgen.”

De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke brand in een flat in het Nederlandse Arnhem, hebben de nacht in de cel doorgebracht. De officier van justitie heeft besloten dat de twee verdachten morgen worden voorgeleid bij de rechter commissaris van de rechtbank in Arnhem. De rechter-commissaris zal dan een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis.

Slachtoffers

Bij de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje kwamen om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond. De Arnhemse politie deelde vandaag op Facebook mee dat ze buiten levensgevaar zijn.



Het gezin uit Arnhem was op bezoek geweest bij de grootouders en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. Volgens de politie vond de brandweer het gezin in de lift, nadat een brand in de entree en op de eerste verdieping was geblust.

Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw. De politie gaat uit van opzet. Er waren al sporen van vuurwerk aangetroffen.