Politie betrapt zeventig zakkenrollers dankzij twee tienermeisjes met bijzondere hobby Maren Verbunt HR

15 juni 2018

14u37

Bron: AD 209 Tienermeiden Sara en Iris uit Rotterdam hebben een bijzondere hobby. In plaats van de gebruikelijke selfies, leggen ze met hun mobiele telefoon zakkenrollers vast. Dankzij hun inspanning heeft de politie van Rotterdam in een jaar tijd zeventig zakkenrollers opgepakt.

Ze willen niet met achternaam of leeftijd genoemd worden. "Het liefst blijven ze zo anoniem mogelijk", legt politiewoordvoerder Willemieke de Vos uit. Het tweetal begon hun hobby tussen het winkelend publiek op het Zuidplein. Inmiddels lopen ze twee dagen in de week rond in het centrum van Rotterdam en hebben ze contact met wijkagent Henri Appeldoorn. Die geeft hen tips. Onveilig is het nooit, stelt de politie. "Ze blijven altijd op gepaste afstand, houden met elkaar contact via de telefoon, en wanneer ze een dief in het vizier hebben stappen ze op beveiliging af of bellen ze ons."

Het tweetal werd niet direct serieus genomen door beveiligers. "Inmiddels kennen ze ons bijna allemaal."

Afgetrapte ballerina's

"Wie een zakkenroller wil herkennen, moet naar de kledingstijl kijken. Zakkenrollers lopen qua mode zeker drie jaar achter. Daarbij zijn de schoenen belangrijk. Vrouwen dragen afgetrapte ballerina's, mannen oude sportschoenen." Ook het gedrag is opvallend. "Ze steken een winkelstraat meerdere keren over en kijken vaak achterom."

Potentiële slachtoffers zijn oudere mensen, veelal Aziatisch of jonge meiden die niet opletten tijdens het winkelen of met hun telefoon bezig zijn.

Volgens de politie is het werk niet gevaarlijk. Ook de meiden zijn niet bang voor de criminelen. Ze houden afstand en proberen niet herkend te worden door hun haar anders te dragen of een pet op te zetten. "Wij zijn deze twee meiden ontzettend dankbaar. Het is erg bijzonder wat ze doen", aldus de politie.

Voorlopig houden Sara en Iris het bij filmen van zakkenrollers. In de toekomst willen ze graag bij de politie en een eigen team in strijd tegen zakkenrollers in Rotterdam.

Geen selfies maar zakkenrollers filmen. Dankzij tienermeiden Sara en Iris kon de politie in nog geen jaar tijd bijna zeventig zakkenrollers aanhouden in Rotterdam centrum. Lees het interview met dit boeven vangende duo hier: https://t.co/jwbt1GpzMK #girlpower #pasopjespullen pic.twitter.com/hlzXCme0oh Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link