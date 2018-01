Politie beschouwt dood Canadees miljardairskoppel als dubbele moord

jv

26 januari 2018

20u36

Bron: CBC

Een makelaar trof Barry (75) en Honey (70) Sherman op 15 december dood aan in de kelder van hun huis in Toronto. Het vooral in Canada maar ook daarbuiten bekende miljardairskoppel stierf door wurging, zo bleek uit de autopsie. De politie maakte vandaag bekend dat ze de zaak behandelen als dubbele moord met voorbedachten rade.