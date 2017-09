Politie bekeurt Mattias (2) voor wildplassen Arno Heesakkers

18u08

Bron: bd.nl 0 anp illustratiebeeld In het Nederlandse Uden heeft de politie de tweejarige Mattias een bekeuring gegeven voor wildplassen. Dat meldt het Brabants Dagblad. Ondertussen werd de boete echter weer ingetrokken.

Hennie van der Elst uit Uden stond rond het middaguur met zijn tweejarige kleinzoon Mattias buiten supermarkt Plus te wachten op zijn vrouw, die boodschappen aan het doen was. Mattias moest plots nodig plassen.



Ophouden was geen optie, vertelt Harriet van der Elst, de oma van Mattias. Dus opa zette hem tegen de gevel van de naastgelegen bakkerij en liet hem plassen. Dat werd opgemerkt door een politieagent die een bekeuring van 140 euro uitschreef voor wildplassen.

Harriet van der Elst: "Mattias is net een paar maanden zindelijk, en de laatste dagen plast ie drie keer in een uur. Ik weet ook niet waarom. Hij was net thuis nog naar de wc geweest. Maar ja, hij moest dus weer. Wat moet je dan? Hem in zijn broek laten plassen? Daar had de agent niks mee te maken, hij vond bovendien dat mijn man een slecht voorbeeld gaf. "

"Die werd witheet en probeerde uit te leggen dat een kind van twee niet op kan houden als ie nodig moet. Maar de bekeuring viel niet af te wenden. Als ie nou tien meter verder gelopen was met onze kleinzoon en hem daar op het grasperkje had laten plassen, was er niks aan de hand geweest, zei de agent ook nog. Dat begrijp ik dan weer niet, wildplassen is wildplassen. Maar jeetje, een kind van twee.."

Toch geen boete

Na nadere bestudering van de zaak heeft de politie nu toch de boete ingetrokken. "Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat er geen juridisch kader is op basis waarvan de opa voor de overtreding wildplassen bekeurd kan worden. Daarom zal de betreffende bekeuring worden ingetrokken," stelt de politie. De politie gaat in gesprek met de familie en met de agenten. "Het is erg vervelend dat dit is gebeurd en ik begrijp de emoties bij de direct betrokkenen," zegt politiechef Eric Heuvelmans.