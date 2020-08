Politie arresteert vrouw die op kankerpatiënt hoest Redactie

07 augustus 2020

08u46

Bron: Miami Herald 5

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. De politie van Jacksonville, Florida, heeft een vrouw gearresteerd omdat ze in een winkel gehoest had richting een kankerpatiënte. Het voorval dateert van eind juni en werd gefilmd door het slachtoffer.

Heather Sprague is die dag toevallig in een winkel wanneer ze een discussie tussen een andere klant en het personeel opmerkt. De klant is onbeleefd en Heather beslist om het moment te filmen. Als de vrouw in kwestie in de gaten heeft dat ze gefilmd wordt, richt ze haar woede op Heather. De vrouw stapt richting Heather en hoest op haar. Ook de omstaanders reageren meteen verontwaardigd.

Voor Heather komt het voorval extra hard aan, want de vrouw vecht tegen een hersentumor. Ze diende klacht in bij de politie, die de vrouw kon identificeren en heeft gearresteerd. De zaak komt deze maand nog voor de rechtbank.