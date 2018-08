Politie arresteert journaliste die incident filmde en zegt dat ze zich "als een dame moet gedragen" Redactie

30 augustus 2018

15u12

Bron: AP 0

Bodycambeelden van een politieagent in Denver, in de Amerikaanse staat Colorado, tonen hoe twee agenten een journaliste arresteren. De vrouw, die werkt voor The Colorado Independent, was aan het filmen hoe ambulanciers een man op het voetpad aan het verzorgen waren na een incident.

Volgens de politieagenten strookte dat echter niet met de Amerikaanse privacywetgeving van patiënten (HIPAA) en dus vroegen ze de journaliste om te stoppen met filmen. De vrouw haalde echter het Eerste Amendement aan - waarin de persvrijheid is beschreven - en weigerde te stoppen met filmen. Toen ze de badge van een van de agenten probeerde te fotograferen, werd de journaliste gearresteerd. De vrouw kon haar oren niet geloven toen de agenten haar zeiden dat ze zich "als een dame moet gedragen". De journaliste werd overgebracht naar het politiebureau, maar werd na 10 minuten alweer vrijgelaten.

De arrestatie dateert van 5 juli, maar de beelden zijn nu pas vrijgegeven.