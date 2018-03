Politie arresteert in Texas tiener met vuurwapen nabij sportwedstrijden aan school ep

02 maart 2018

11u41

Bron: Belga 1 De politie heeft in Rowlett nabij de Texaanse stad Dallas een tiener gearresteerd met een geweer in de buurt van twee sportwedstrijden aan een middelbare school, zo hebben Amerikaanse media vrijdag gemeld.

Het incident dateert reeds van dinsdagavond. Bij een routinepatrouille merkte de politie de zeventienjarige D.H. op, zittend in zijn auto aan een voetbalmatch en een basketwedstrijd aan de Rowlett High School. Hij was in het bezit van een semi-automatisch geweer en munitie, een masker, en drugs.

De jongeman werd gearresteerd voor onwettig wapenbezit in een wapenvrije zone en drugs.

"Wij hebben geluk dat onze agent hem vroeg(tijdig) is tegengekomen", zei woordvoerder Cruz Hernandez van de plaatselijke politie. "Wat wij ook hebben verijdeld, het resultaat zou slecht zijn geweest".

