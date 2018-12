Politie arresteert 32 personen in San Diego tijdens Quaker-manifestatie om migranten te steunen KVE

11 december 2018

08u24

Bron: Belga 0 De Amerikaanse autoriteiten hebben 32 mensen gearresteerd tijdens een manifestatie die georganiseerd was door een Quaker-groep aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in San Diego. De betogers wilden hun steun betuigen aan de duizenden migranten uit de zogenaamde migrantenkaravaan die aan de Mexicaanse kant van de grens in Tijuana verblijven.

De demonstratie, georganiseerd door de Quaker-groep American Friends Service Committee (AFSC), vond plaats naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en riep op om "een einde te maken aan de detentie en deportatie van immigranten".

De ongeveer 300 betogers waren samengekomen op het strand bij de oceaan. Toen ze te dicht bij de grens kwamen, werden 31 van hen gearresteerd. Een 32ste werd opgepakt omdat hij een agent geslagen zou hebben.

“Invasie”

Momenteel proberen duizenden migranten uit verschillende Midden-Amerikaanse landen asiel aan te vragen in de VS. De meesten bevinden zich na een wekenlange voettocht nu in de Mexicaanse grensstad Tijuana. De migranten zijn op de vlucht voor de armoede en het geweld in eigen land. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde in zijn verkiezingscampagne voor "een invasie" van gewelddadige groepen en posteerde duizenden extra soldaten aan de grens met Mexico.

Het Religieus Genootschap der Vrienden, beter bekend als quakers, zijn ondogmatische gelovigen. Het genootschap vindt zijn wortels in de christelijke traditie.

Bekijk ook:

Mexicanen protesteren tegen migrantenkaravaan

Meer over Tijuana

demografie

illegalen

samenleving

immigratie

politiek

Mexico

VS