Politie arresteerde twee zonen van El Chapo: “Eentje ontsnapte en startte geweld”

20 oktober 2019

09u26

Bron: AD.nl 1 Niet één maar twee zonen van de bekende Mexicaanse drugsbaron El Chapo werden afgelopen donderdag in het Mexicaanse Culiacán aangehouden. Ivan Archivaldo Guzman (39) werd snel bevrijd door gewapende handlangers van het Sinaloakartel en gaf vervolgens het sein tot het genadeloze spoor van geweld dat uiteindelijk leidde tot de vrijlating van zijn halfbroer Ovidio (28) . Dat meldt de Amerikaanse krant de New York Times op basis van bronnen.

Ivan - sinds de aanhouding van zijn vader een van de leiders van het Sinaloakartel - zou rond hetzelfde moment (donderdagmiddag 15.00 uur, lokale tijd) zijn aangehouden als zijn jongere halfbroer Ovidio. Het is onduidelijk of dat in dezelfde woning in Culiacán, de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Sinaloa, gebeurde.



In totaal betraden maar liefst 35 agenten donderdagmiddag het huis waar Ovidio, een belangrijke pion in het drugskartel, zich samen met drie anderen bevond. Ze werden aangehouden. Daarop omsingelden tientallen zwaar bewapende handlangers de woning en openden ze het vuur op de politietroepen. Bovendien werden een aantal agenten gegijzeld.



Volgens de New York Times was het de oudste broer Ivan die daartoe het sein gaf. Hij was kort daarvoor door gewapende handlangers ontzet en wilde nu zijn halfbroer bevrijden. Een acht uur durende ‘guerrilla-oorlog’ volgde.

Oorlog

Het kartel zorgde voor chaos en bloedvergieten in grote delen van de stad. Gemaskerde mannen met zware wapens wierpen brandende blokkades op, namen bezit van kruispunten en tolkantoortjes. Op diverse plaatsen ontstonden vuurgevechten met de politie. Verspreid over de stad lagen slachtoffers op straat, sommigen in plassen bloed. Diverse voertuigen gingen in vlammen op.



Ook vond er een gevangenisopstand plaats, waarbij gedetineerden bewakers hun wapen afhandig maakten. Twee bewakers werden gegijzeld en later bevrijd door de politie. Intussen wisten 56 gevangenen uit te breken, waarvan er vrijdag nog altijd 49 voortvluchtig waren. Het Sinaloakartel nam verder verschillende soldaten in gijzeling en viel ook het complex aan waar de soldaten en hun families verblijven.



Door al het geweld vielen zeker acht doden en raakten tientallen mensen gewond.

Vrijlating

De geweldsuitbraak was een reden voor het veiligheidskabinet van de regering om Ovidio kort na zijn aanhouding weer vrij te laten. “De arrestatie van één crimineel kan niet meer waard zijn dan mensenlevens’’, aldus president Andrés Manuel López Obrador een dag later op een persconferentie. “Het veiligheidskabinet heeft de beslissing genomen en ik steun die. We willen geen doden. We willen geen oorlog.’’

We willen geen doden. We willen geen oorlog. President Andrés Manuel López Obrador

Ovidio’s vader, Joaquin Guzmán alias El Chapo, zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in Amerika. De Mexicaanse drugsbaron werd schuldig bevonden aan het runnen van een criminele organisatie, het distribueren van drugs en het witwassen van daardoor verkregen geld.



Zijn twee zonen Jesús Alfredo (36) en Iván Archivaldo worden nu beschouwd als de leiders van het Sinaloakartel. Hun twee halfbroers Ovidio en Joaquin (34) zouden belangrijke luitenants zijn in het kartel. Het tweetal wordt door de VS gezocht vanwege verschillende drugsgerelateerde criminele activiteiten.

