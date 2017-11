Politicus Oostenrijk weg na beschuldiging seksuele intimidatie AJA

15u47

Bron: ANP 1 REUTERS De Oostenrijkse politicus Peter Pilz ziet af van een zetel in het nieuwe Oostenrijkse parlement. Aanleiding is een publicatie in het Oostenrijkse weekkrant Falter waarin hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie.

Volgens het blad zou Pilz een medewerkster van het Europese Volkspartij hebben betast tijdens een conferentie enkele jaren geleden. Pilz (63) zegt de beschuldigingen serieus te nemen, ondanks dat hij zich het incident niet herinnert. "Geen herinnering is geen excuus." Volgens de belaagde vrouw was Pilz destijds dronken. Pilz zou donderdag worden beëdigd als parlementariër namens zijn partij Liste Peter Pilz.

Pilz was een van de oprichters van de politieke partij Die Grünen in Oostenrijk. Na onvrede over zijn plaats op de lijst richtte hij zijn eigen partij op. Liste Peter Pilz haalde acht zetels tijdens de parlementsverkiezingen in oktober. Die Grünen haalden geen enkele zetel, terwijl deze partij er 24 had.

Soortgelijke avances

De 63-jarige Pilz is lang niet de enige politicus die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie. Ook de Britse minister van Defensie Michael Fallon nam eerder deze week ontslag nadat hij voor soortgelijke avances werd beschuldigd.

“Een aantal beschuldigingen over parlementariërs volgden elkaar op in de afgelopen dagen, waaronder ook over mijn gedrag in het verleden. Veel van deze beschuldigingen zijn onjuist, maar ik accepteer dat ik in het verleden beneden de hoge standaarden ben gegaan”, aldus Fallon in een brief die door het kabinet van premier May geopenbaard werd.

Na de onthullingen over filmproducent Harvey Weinstein komen meer en meer vrouwen met verhalen over seksuele intimidatie. De beschuldigingen zijn niet alleen meer gericht op machtige mannen uit de filmwereld.