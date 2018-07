Politicus (42) met vrouw en 2 kinderen blijkt seksuele relatie te hebben met meisje dat hij leerde kennen toen ze 12 was. Thuis rijdt verhuiswagen oprit op KVDS

24 juli 2018

09u29

Bron: Hartford Courant, Daily Mail 5 Een Amerikaans politicus is in het oog van de storm terechtgekomen nadat bekend raakte dat hij er 6 jaar lang een seksuele relatie op nahield met een meisje dat hij online leerde kennen toen ze amper 12 jaar was. Jon Landry (42) werd eerder deze maand aangeklaagd. Zijn vrouw Erika – met wie hij 18 jaar getrouwd is en 2 dochtertjes heeft – steunde hem aanvankelijk in de rechtbank, maar was vorige week niet meer te bespeuren. Bij het gezin thuis werd een verhuiswagen gespot op de oprit.

Het voormalige Republikeinse gemeenteraadslid uit Farmington, Connecticut leerde zijn slachtoffer in 2008 kennen op AOL Instant Messenger. Volgens rechtbankdocumenten vertelde hij het meisje – dat toen 12 jaar was – dat hij Jason Davis heette, 17 jaar was en bij zijn ouders woonde. 4 jaar lang praatten ze online met elkaar. Toen ze 16 was – de leeftijd waarop het in de staat toegelaten is om seks te hebben – spraken ze voor het eerst af.

Contract

Het meisje verklaarde dat ze in 2013 een contract tekende van 4 pagina’s waarin de ‘regels’ werden vastgelegd voor hun relatie, die gedefinieerd werd als ‘vrienden met seksuele benefits’. 5 jaar duurde de geheime affaire zonder dat er problemen waren, maar in de zomer van vorig jaar ontstonden toch de eerste barsten in het ‘pact’. In de vorm van een discussie over het ‘sekscontract’. En volgens de politie zou alles wel eens aan het licht gekomen kunnen zijn door toedoen van Landry zelf.





Speurders startten eerder dit jaar immers een onderzoek nadat het slachtoffer – dat nu 22 jaar is – meldde dat ze via tekstberichtjes lastig werd gevallen door een zekere Jessica Munroe. Die beweerde dat ze een vriendin was van Jason Davis. Volgens het meisje bedreigde Munroe haar en pushte de vrouw haar om seks te hebben met Davis. Al snel werd de link gelegd tussen Davis en Landry. (lees hieronder verder)

De politie slaagde er nog niet in om Munroe te vinden, maar houdt er rekening mee dat ook de vrouw een alter ego zou kunnen zijn van Landry. Haar telefoon- en online gegevens zouden immers linken hebben met de politicus. Als dat het geval zou zijn, riskeert de man naast de beschuldigingen voor het lastigvallen van het meisje en het hinderen van het politieonderzoek – hij maakte zijn echte identiteit niet bekend toen de politie hem contacteerde als Jason Davis – een aanklacht voor chantage. Hij wordt niet aangeklaagd voor seksuele aanranding, omdat het slachtoffer niet minderjarig was en ze verklaarde dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde.

Speelgoedwinkel

Tekstberichten tussen de politicus en zijn slachtoffer uit augustus vorig jaar laten zien dat hij haar voorstelde om het ‘sekscontract’ af te kopen voor 500 dollar. Het meisje vertelde de politie dat de twee enkele dagen later seks hadden op de parking van een speelgoedwinkel. Andere berichten zouden aantonen dat Landry het meisje probeerde te dwingen tot seks door ermee te dreigen om haar school te contacteren.

De zaak kwam in de media toen Landry in januari plots ontslag nam als gemeenteraadslid. Dat was ook het moment dat de politie voor het eerst meldde dat er een onderzoek bezig was tegen hem. Bij zijn ontslag verklaarde Landry zelf dat hij meer tijd wilde doorbrengen met zijn vrouw en kinderen. Iets wat profetisch geweest kan zijn. (lees hieronder verder)

Aanvankelijk bleef zijn vrouw Erika aan de zijde van haar man staan. Maar toen hij vrijdag voor het hooggerechtshof verscheen in New Britain, was ze nergens te bespeuren. Volgens nieuwszender Fox 61 is er thuis bij het gezin een verhuiswagen gespot op de oprit en zou de woning te koop staan. (lees hieronder verder)

20 yrs ago tonite we went on our first date. 14 yrs ago today we got married. Here's to many more! Happy Anniversary! pic.twitter.com/SjrQcuDrQG Jon Landry(@ jonlandry) link

Zelf heeft Landry altijd zijn onschuld staande gehouden. Hij geeft toe dat er een onderzoek aan de gang is en zegt dat hij daaraan zo goed mogelijk meewerkt. Hij gaf zich begin deze maand aan. Volgende maand moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.