Politicoloog Kerremans: "Harris is strategisch gezien uitstekende keuze van Biden” SVM

12 augustus 2020

18u23

Bron: Belga 0 De keuze voor Kamala Harris als ‘running mate’ is strategisch uitstekend te noemen. Dat zegt de Leuvense politicoloog en VS-kenner Bart Kerremans.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

"De campagne van presidentskandidaat Joe Biden is er momenteel vooral op gericht om de verkiezingen te laten uitdraaien op een referendum over Donald Trump. Op zijn beurt proberen Trump en de Republikeinen het debat toe te spitsen op hun kritiek dat de Democratische partij ten prooi gevallen is aan communisten en socialisten. Met de keuze van Harris loopt Biden op dat vlak weinig risico's en zal Trump dat punt nog moeilijk kunnen maken", zegt Kerremans.

De keuze van Harris verbetert ook de positie van de Democraten in de aankomende verkiezingsdebatten. “Biden scoort veel zwakker in debatten, maar Harris kan dat rechttrekken. Ze zal Biden zeker geen schade berokkenen en ze zal allicht beter presteren dan haar uitdager Mike Pence", besluit Kerremans.

Voor het eerst samen

Biden en Harris zullen vandaag voor het eerst samen voor het voetlicht treden als ‘running mates’. Ze doen dat in Wilmington (Delaware). Er komt ook een online campagne om fondsen in te zamelen voor het Democratische ‘ticket’.

Harris is de dochter van Jamaicaans-Indiase immigranten. Het is de derde vrouw en de eerste zwarte vrouw die genomineerd wordt voor de functie van vicepresident.

De Democraten hopen dat Harris de zwarte kiezers kan overhalen. Ze kwam op voor een hervorming van het gerechtelijk systeem in de nasleep van de affaire-Floyd, maar ze wekte ook wat tegenstand op als openbaar aanklager in Californië.

Lees ook: Trump verrast door vicepresidentskeuze Biden voor “vreselijke” Harris