Politici, politieagent en zakenmannen opgepakt bij operatie tegen maffiaclan 'Ndrangheta ADN

31 juli 2019

20u05

Bron: Belga 1 Zeventien verdachten, onder wie belangrijke lokale politici en een politieagent, zijn gearresteerd bij een grote Italiaanse politieoperatie tegen de 'Ndrangheta-maffia. De politie zegt vandaag dat ze de Libri-misdaadfamilie viseerde, die verschillende delen van de stad Reggio Calabria controleert.

Twaalf verdachten zitten in voorhechtenis, vijf onder huisarrest.

Nieuwsagentschap ANSA meldt dat een van de opgepakte politici Alessandro Nicolo is, regionaal raadslid van het extreemrechtse Broeders van Italië. Ook Sebastiano Romeo, fractieleider van de centrumlinkse Democratische Partij (PD) in het regioparlement, staat onder huisarrest.



In het communiqué van de politie staat te lezen dat de politieagent, die eveneens onder huisarrest staat, ervan verdacht wordt dat hij vertrouwelijke informatie lekte aan een lokale politicus. Naast politici en een politieagent zitten ook zakenmannen in de cel. Hun namen zijn niet vrijgegeven.

Er zouden vandaag ook verschillende miljoenen aan bezittingen in beslag zijn genomen. Het gaat om restaurants, bouwbedrijven en immobiliënkantoren.

De politie zegt dat ze tijdens het onderzoek telefoontaps gebruikte en tips ontving van overlopers. Overlopers zijn zeldzaam bij de 'Ndrangheta, een organisatie die doorgaans goed de rangen sluit.