Politici houden radicaal-rechtse AfD mee verantwoordelijk voor moorden Dodelijke schietpartijen Hanau ADN

20 februari 2020

17u42

Bron: Belga 10 Veel politici in Duitsland houden de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) onrechtstreeks medeverantwoordelijk voor de moorden in Hanau

CDU'er Norbert Röttgen, die enkele dagen geleden verrassend naar buiten trad als kandidaat om Angela Merkel op te volgen als kanselier, zei dat de aanslagen van woensdagavond niet "geïsoleerd" bekeken mogen worden. "We moeten het gif bestrijden, dat door AfD en anderen in onze samenleving gedragen wordt", stelde hij tegenover de krant BILD.

“Klimaat van haat”

Volgens Konstantin Kuhle, expert binnenlandse zaken van de liberale partij FDP, is AfD medeschuldig aan het maatschappelijke klimaat in Duitsland. "De AfD draagt medeverantwoordelijkheid voor het klimaat van haat en racisme in Duitsland", stelde hij in een uitzending van BILD Live.

Ook Konstantin von Notz, politicus bij de Duitse Groenen, wijst met de vinger naar AfD. "We zien dat sinds vele maanden en jaren. Het gestook en het discours in onze samenleving heeft gevolgen. Als je kijkt wat er elke dag aan haat en ophitsing wordt verspreid, dan heeft dat vaak gevolgen, ook dodelijke." Volgens von Notz is er een "heel groot probleem" met racisme en rechtse terreur in Duitsland.

Lees ook: Merkel: “Racisme is een vergif in onze samenleving”



“Evenwichtige wreedheid”

Katja Kipping, voorzitster van het extreemlinkse Die Linke, nam op Twitter geen blad voor de mond. "De racistische aanslag van Hanau is geen ongeval. Zulke daden worden aangevuurd door een rechtse hetze, die spreekt over 'evenwichtige wreedheid' (een verwijzing naar woorden van Björn Höcke, AfD-leider in de deelstaat Thüringen en voorman van de extreemrechtse 'Flügel' binnen de partij) en 'remigratie' en mensen hun waardigheid ontzegt."

Annegret Kramp-Karrenbauer, die onlangs aankondigde op te stappen als voorzitter van de CDU, stelde dat de aanslagen in Hanau de noodzaak onderstrepen dat haar partij zich afgrenst van AfD. "Hanau bevestigt mij in mijn houding dat het voor de CDU altijd heel duidelijk moet zijn dat er geen samenwerking met die partij mag zijn, die rechts-extremisten en nazi's in haar rangen duldt". En nog: "Hoe belangrijk het is om deze brandmuur te hebben, dat zien we op een dag als Hanau.”

Lees ook: Wie is Tobias Rathjen, dader van de aanslag in Hanau? “Hij dacht dat kinderen in VS ondergronds mishandeld en vermoord werden”

“Daad van een gek”

Jörg Meuthen, voorzitter van AfD, reageerde op Twitter op de beschuldigingen aan het adres van zijn partij. "Dit is noch rechtse noch linkse terreur, dit is de paranoïde daad van een gek. Elke vorm van politieke instrumentalisering van deze verschrikkelijke daad is een cynische vergissing.”

Lees ook: Inwoners geschokt na aanslag in Hanau: “ Elk van ons had slachtoffer kunnen zijn”