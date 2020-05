Politici gaan op de vuist in parlement van Hongkong kg

08 mei 2020

16u30

Bron: Belga, The Guardian 0 Het is vrijdag tot een massale vechtpartij gekomen in het parlement van Hongkong. Afgevaardigden van de prodemocratische beweging gingen er op de vuist met verkozenen die bij Peking aanleunen.

Het gevecht draaide om het leiderschap van het House Committee: het bestuurscomité van het parlement. Dat orgaan heeft als taak wetsvoorstellen te beoordelen alvorens ze behandeld kunnen worden. Sinds oktober heeft het comité geen leider meer.

Dat is het werk van de prodemocratische afgevaardigden in het parlement. De voorbije maanden slaagden de prodemocratische verkozenen er immers in te verhinderen dat een nieuwe leider zou worden gekozen. Daarmee willen ze een stok in de wielen steken van de pro-Pekingleden in het parlement, die enkele omstreden wetsvoorstellen willen stemmen.

Pro-Peking in leiderszetel

Maar vrijdagnamiddag nam een van de pro-Pekingleden, Starry Lee, plaats in de leiderszetel. Ze deed dat door te verwijzen naar een juridische tekst die was opgesteld door regeringsadvocaten. De actie leidde tot woede bij de oppositie, die hun eigen juridische argumenten aanhaalden en haar ervan beschuldigden de wet te verkrachten.

Gevecht

Vervolgens brak de chaos uit in het parlement. Veiligheidsagenten en pro-Pekingverkozenen schaarden zich rond Lee terwijl prodemocratische afgevaardigden probeerden hun eigen kandidaat op de stoel te plaatsen.

Veiligheidsagenten gingen vervolgens over tot de evacuatie van meerdere prodemocratische verkozenen, terwijl hun politieke rivalen pancartes bovenhaalden, de scènes filmden met hun telefoon en de beelden op sociale media plaatsten. Het zou meer dan een uur hebben geduurd voor de rust kon weerkeren.

Dat de prodemocratische afgevaardigden willen voorkomen dat er een nieuwe leider verkozen wordt van het bestuurscomité, heeft te maken met verschillende controversiële wetsvoorstellen die klaarstaan. Eén van die wetsvoorstellen voorziet sancties wanneer er te weinig respect zou worden getoond tegenover het Chinese volkslied. Zolang er geen leider is van het comité, kunnen die wetsvoorstellen niet gestemd worden, tot groot ongenoegen van Peking.

Protesten

De voormalige Britse kolonie kende tussen juni en december zijn ergste politieke crisis sinds de overdracht van Hongkong aan China in 1997. Het volk kwam toen massaal op straat om te protesteren tegen de steeds grotere inmenging van Peking in het bestuur van haar semi-autonome regio.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus deed het oproer in de straten afnemen, maar de politieke crisis werd allerminst geregeld.