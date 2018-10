Politici en toplui wereldwijd zeggen massaal trip naar Saudi-Arabië af door kwestie Khashoggi kg

22 oktober 2018

20u05

Bron: Belga 2 Het aantal afzeggingen voor de economische conferentie die dinsdag van start gaat in de Saudische hoofdstad Riyad, is niet meer op twee handen te tellen. Vandaag konden de namen van de toplui van het Franse bedrijf EDF en het Duitse Siemens aan de lijst worden toegevoegd. De afzeggingen volgen na de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.

De conferentie “Future Investment Initiative" vindt plaats van dinsdag tot donderdag en moet dienen als uitstalraam van de economische hervormingen die zijn gelanceerd door kroonprins Mohammed bin Salman. Hij wordt beschouwd als de sterke man van Saudi-Arabië.



Maar het regende de voorbije dagen afzeggingen. Onder anderen de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, een van de voornaamste genodigden, liet weten dat hij niet zal deelnemen. Ook de Franse minister van Economie Bruno Le Maire, de Britse minister van Internationale Handel Liam Fox en de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra zegden al af. Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, liet weten haar reis naar het Midden-Oosten, waarbij ze ook in Riyad aanwezig zou zijn, uit te stellen.

Deelnemerslijst offline

Uit de financiële wereld kwamen er annulaties van toplui van onder meer JPMorgan Chase, HSBC, MasterCard, BNP Paribas en de Londense beurs. Ook miljardair Richard Branson en de toplui van Ford, Uber en Viacom zakken niet naar Riyad af. Mediagroepen als CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC en de Financial Times annuleerden hun deelname aan rondetafelgesprekken.



Op de website van de conferentie is de lijst van deelnemers al enkele dagen niet meer consulteerbaar. De organisatoren beloofden een geactualiseerde lijst te publiceren.

