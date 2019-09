Politica (32) samen met moeder doodgeschoten in Colombia IB

03 september 2019

04u03

Bron: Belga, AFP 0 In Colombia is de 32-jarige burgemeesterskandidaat Karina García die bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Liberale Partij zou opkomen, vermoord. Haar lichaam werd samen met dat van haar moeder en vier bodyguards in een uitgebrande auto in het westelijke departement Cauca aangetroffen.

De vermoorde politica Karina García (32) had zich kandidaat gesteld voor het ambt van burgemeester in Suárez, een kleine stad met ongeveer 20.000 inwoners. Enkele weken geleden had García nog gezegd dat ze met de dood werd bedreigd.

De Colombiaanse vredescommissaris Miguel Ceballos en minister van Defensie Guillermo Botero houden dissidenten van de FARC-guerilla, die het vredesakkoord van 2016 niet hebben aanvaard, voor de moord verantwoordelijk.

In Colombia worden op 27 oktober regionale en gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

#NoQuremosVivirEnGuerra / Ella era Karina García Sierra, nuestra candidata la alcaldía de Suarez, Cauca. Miserables nos la masacraron junto a su mamá y sus escoltas. Presidente @IvanDuque y las garantías al derecho a la vida ? @PartidoLiberal pic.twitter.com/K0oAJpijfw Partido Liberal(@ PartidoLiberal) link