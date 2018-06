Polio breekt na 18 jaar opnieuw uit in Papoea-Nieuw-Guinea JM

26 juni 2018

11u54

Bron: Belga 3 In Papoea-Nieuw-Guinea is na achttien jaar opnieuw een geval van polio geregistreerd. Eind april vertoonde een zesjarige jongen de eerste symptomen van het virus. Verschillende elementen wijzen in de richting van een epidemie.

De ziekte werd vastgesteld bij een zesjarige jongen in de provincie Morobe, die zich eind april met symptomen van verlamming in de benen bij de dokter aanmeldde. In mei werd duidelijk dat het kind besmet was met het poliovirus type 1 (VDPV1).

Circulatie

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention werd het virus ook aangetroffen in de cellen van twee gezonde kinderen in hetzelfde dorp, wat een teken is dat het om een epidemie gaat, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

"We zijn erg bezorgd door dit poliogeval in Papoea-Nieuw-Guinea en door het feit dat het virus er circuleert", aldus minister van Volksgezondheid Pascoe Kase. "Onze onmiddellijke prioriteit is om te reageren en te vermijden dat andere kinderen besmet geraken."

Verlamming

Poliomyelitis of kortweg polio is een besmettelijke ziekte die verspreid wordt via de stoelgang. Het virus, dat het zenuwstelsel binnendringt, kan binnen enkele uren na de besmetting leiden tot verlamming. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen, en kan voorkomen worden door een vaccin. Er is geen medicijn tegen het virus. Tien procent van de kinderen die verlamd geraken door de ziekte, overlijden.

Het laatste geregistreerde geval van Polio in Papoea-Nieuw-Guinea dateert uit 1996. In 2000 werd het land tezamen met de West-Pacifische regio poliovrij verklaard. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de vaccinatiegraad voor polio in de provincie Morobe vrij laag: slechts 61 procent van de kinderen krijgen de aanbevolen drie dosissen van het vaccin.

Wereldwijd is het aantal gevallen van polio sinds 1988 met meer dan 99 procent gedaald. Dertig jaar geleden waren er naar schatting 350.000, vorig jaar werden er nog 22 geregistreerd. Enkel Afghanistan, Nigeria en Pakistan stonden in maart van dit jaar nog op de lijst van landen waar polio een endemische ziekte is.