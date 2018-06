Polen zwakt omstreden 'Holocaust-wet' af jv

27 juni 2018

18u36

Bron: ANP/RTR 2 Polen versoepelt een omstreden wet die het strafbaar maakt te suggereren dat Polen betrokken is geweest bij misdaden die door de nazi's in het land zijn begaan. Het parlement ging akkoord met de wijziging dat er geen gevangenisstraf op zal staan.

Het parlement had de wet in februari aangenomen, tot groot ongenoegen van vooral Israël. Met de wet wil de Poolse regering voorkomen dat Polen de schuld krijgt van onder meer de Holocaust.

Vooral de term 'Poolse kampen' voor de Duitse nazi-kampen in Polen, die veelal door buitenlanders wordt gebruikt, was aanleiding voor de wet. Iemand die de concentratiekampen aanduidt als 'Poolse kampen' kon worden bestraft met een celstraf tot drie jaar. Dat laatste is nu van de baan.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde blij op de versoepeling.