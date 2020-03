Polen voert grenscontroles in: gezinnen met kinderen tot 20 uur in de file om land binnen te raken ttr/svm

18 maart 2020

16u32

Bron: belga 8 Polen heeft vanwege het coronavirus opnieuw grenscontroles ingevoerd. Veel mensen, vaak gezinnen met kinderen, moeten tot 20 uur wachten om het land binnen te kunnen. Voor de afhandeling van één vrachtwagen duurt het 15 minuten. Soldaten zijn intussen ingeschakeld om de inzittenden eten, drank en dekens te geven. Volgens het Duitse Rode Kruis reikte de file op een bepaald moment tot 60 kilometer in Duitsland. Intussen is er lichte beterschap omdat de Poolse regering ook vier andere grensovergangen opende.

Polen heeft net als veel andere Europese landen de grenzen gesloten voor buitenlanders die geen dringende reden hebben om het land in te gaan. Zo moet het coronavirus buiten de deur worden gehouden.

Om daar toezicht op te houden, werden veel kleine grensovergangen in eerste instantie gesloten. De grensovergang bij Görlitz ligt op een autosnelweg en was een van de weinige geopende grensposten. Resultaat was een file van 60 kilometer lang.

Het vrachtverkeer mag wel het land in en uit, maar de scherpe controles op personen zorgen voor enorme vertragingen. Iedereen wordt gestopt en moet een vragenformulier invullen. De Poolse grenswacht neemt ook de temperatuur van de reizigers op.

De Duitse politie en grenswacht nemen ondertussen soortgelijke controlemaatregelen voor het verkeer in tegenovergestelde richting. Duitsland grenst aan negen landen en alleen de grenzen met Nederland en België zijn nog open.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer had de politie opgedragen vanaf maandag om 8 uur aan de grenzen met Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland controles te doen. Enkel Duitsers, buitenlanders met domicilie en verblijfsvergunning in de bondsrepubliek, grensarbeiders en andere mensen met een gegronde reden mochten Duitsland nog binnen.

In twee dagen tijd zijn op die manier ongeveer 21.000 buitenlanders teruggestuurd. De Duitse politie hield er eergisteren zo’n 15.000 tegen, gisteren waren het er ongeveer 6.000. “Die daling toont aan dat veel mensen de nieuwe regelingen intussen begrepen hebben”, stelt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Twaalf Europese landen hebben intussen grenscontroles ingevoerd. Naast Duitsland gaat het om Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Polen, Litouwen, Estland, Portugal en Spanje. Ook Zwitserland en Noorwegen, die als niet-EU-landen wel lid zijn van de Schengenzone, hebben controles ingevoerd.

De grens tussen Frankrijk en België blijft open, maar er zijn ook wel controles. “Eigenlijk is elke passage verboden, tenzij die essentieel en gerechtvaardigd (werk, zorg, voeding; nvdr) is”, aldus de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik.

In Frankrijk is een attest onontbeerlijk om verplaatsingen te rechtvaardigen. Grensarbeiders die geen telewerk kunnen doen, zullen er een nodig hebben om bij onze zuiderburen te geraken.

“Enkel oplossing als we samenwerken”

Het is duidelijk dat de Europese Commissie voor een pragmatische aanpak kiest. Ze is niet van plan om inbreukprocedures te starten tegen landen die mogelijk onterecht grenscontroles invoeren. "We kunnen dit alleen maar oplossen als we samenwerken. Dat is waar we elke dag op hameren bij de lidstaten", zei woordvoerder Eric Mamer.

De Verenigde Staten sluiten eveneens hun grens met Canada voor personenverkeer dat niet noodzakelijk is. Het exacte moment is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat de Canadese premier Justin Trudeau vandaag nog een persconferentie houdt. Hij staat onder druk omdat de uitbraak van het coronavirus in zijn land veel sneller om zich heen grijpt dan in Amerika.

Lees ook: Vrouw van overleden patiënt: “Ik heb mijn man niet meer gezien. Zelfs zijn kist mag niet open” (+)

Meer over Duitsland

demografie

samenleving

immigratie

Frankrijk

Zwitserland

Polen

Denemarken