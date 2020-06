Polen trekken op 28 juni naar de stembus voor presidentsverkiezingen JOBR

03 juni 2020

13u53

Bron: DPA 1 De Polen trekken op 28 juni naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Dat meldt voorzitter van het lagerhuis Elzbieta Witek woensdag. De verkiezing was uitgesteld door de coronacrisis en politieke spanningen.

De presidentsverkiezingen hadden normaal gezien op 10 mei plaatsgevonden, maar dat werd uitgesteld door politieke spanningen. Zo vroegen partijen zich af of er wel een verkiezing mocht plaatsvinden tijdens de coronapandemie. De conservatieve regeringspartij PiS wilde die verkiezing wel laten doorgaan, maar volledig per brief. Maar de partij slaagde er ook door verzet binnen de eigen partij niet in op tijd de juiste aanpassingen aan de wetgeving door te voeren om dat te kunnen doen. Dat is nu dus wel gebeurd is.

100.000 handtekeningen

Op 28 juni komen grotendeels dezelfde kandidaten op, onder wie de ontslagnemende president Andrzej Duda die gesteund wordt door PiS. Hij leidt momenteel ook de peilingen. Op de tweede plaats staat de kandidaat van de oppositielijst Burgercoalitie (KO), burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski. Hij moet wel nog de vereiste 100.000 handtekeningen verzamelen om zich officieel kandidaat te kunnen stellen, aangezien KO een nieuwe kandidaat heeft gekozen sinds 10 mei. Trzaskowski heeft hiervoor nog zeven dagen de tijd.

De Poolse stemmers zullen mogen kiezen of ze per brief stemmen of naar de stembureaus trekken. In regio’s waar de gezondheidssituatie te slecht is, kunnen de verkiezingsautoriteiten een stemming per brief verplichten. Met de aankondiging van de nieuwe datum wordt ook de presidentscampagne heropgestart. Die is sinds enkele dagen echter al volop weer aan de gang.

