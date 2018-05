Polen schakelt na reeks branden op vuilstortplaatsen geheime dienst in jv

29 mei 2018

18u07

Bron: dpa/afp 0 Na een reeks van branden op vuilstortplaatsen heeft de Poolse regering de binnenlandse geheime dienst ABW ingeschakeld. "We verjagen de vuilnismaffia", zo kondigde de Poolse premier Mateusz Morawiecki op een persconferentie aan. Voordien had hij op Twitter al geschreven: "We kunnen niet toelaten dat misdadigers ons en onze kinderen vergiftigen en het milieu vernietigen."

Dit jaar was er in Polen al een 70-tal branden op vuilstortplaatsen. Dat is volgens schattingen van het ministerie van Milieu een verdubbeling tegenover vorig jaar.

Milieuminister Henryk Kowalczyk zegt dat een onduidelijke wetgeving het voor een bedrijf mogelijk maakt "op een onbeperkte manier" vuilnis te stockeren, "enkel en alleen om de vuilstortplaats te vullen" en daarna met de noorderzon te verdwijnen. Hij vindt het moeilijk te geloven "in het toeval terwijl de stortplaats begint te branden op een moment dat de vergunning (van de onderneming) vervalt."

Minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski meent dat de stijging van het aantal branden ook gelinkt is aan de beslissing van China om sinds begin dit jaar een importverbod in te stellen op een reeks afvalstromen. Westerse ondernemingen moeten daardoor op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hun afval kwijt te geraken.